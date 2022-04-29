Новости общества

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске обнаружили свалку размером с три теннисных корта

16:44, 29.04.2022 4
В Альметьевске обнаружили свалку размером с три теннисных корта
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На территории в 600 кв. м были автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий. Сейчас свалку ликвидировал собственник участка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера свалку в 835 «квадратов» обнаружили в поселке Торфяное Советского района Казани. В адрес администрации района направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и о ликвидации незаконной свалки.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Как же они проморгали такую гигантскую свалку? Она же не за один день выросла
    Ответить
    Анонимно 29 апр
    подснежник
    Ответить
  • Анонимно 29 апр
    хорошо прятали может
    Ответить
  • Анонимно 29 апр
    А почему главы администраций не обьезжают районы, и не в курсе этого безобразия?! Куда смотрят участковые, которые обходят вверенный им участок?! Тут всем по шапке надавать надо!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем