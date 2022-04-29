В Альметьевске обнаружили свалку размером с три теннисных корта

В Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На территории в 600 кв. м были автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий. Сейчас свалку ликвидировал собственник участка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера свалку в 835 «квадратов» обнаружили в поселке Торфяное Советского района Казани. В адрес администрации района направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и о ликвидации незаконной свалки.



Татьяна Леухина