В Советском районе Казани экологи обнаружили незаконную свалку
В поселке Торфяное Советского района Казани экологи обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
По данным ведомства, площадь захламленной территории составляет 835 «квадратов», объем — 360 кубометров. В адрес администрации района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и ликвидации незаконной свалки.
Также в этом месяце сообщалось, что в городе на участке улицы Торфяной экологи обнаружили незаконное размещение отходов. А зимой здесь выявили свалку снега объемом 3 тысячи кубометров и площадью более 16,6 тысячи «квадратов».
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