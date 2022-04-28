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В Советском районе Казани экологи обнаружили незаконную свалку

04:14, 28.04.2022
В Советском районе Казани экологи обнаружили незаконную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

В поселке Торфяное Советского района Казани экологи обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

По данным ведомства, площадь захламленной территории составляет 835 «квадратов», объем — 360 кубометров. В адрес администрации района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и ликвидации незаконной свалки.

Фото: realnoevremya.ru

Также в этом месяце сообщалось, что в городе на участке улицы Торфяной экологи обнаружили незаконное размещение отходов. А зимой здесь выявили свалку снега объемом 3 тысячи кубометров и площадью более 16,6 тысячи «квадратов».

Диана Жиленкова
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