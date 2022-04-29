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Набиуллина прогнозирует пик инфляции в России на конец 2022 года

15:24, 29.04.2022
Набиуллина прогнозирует пик инфляции в России на конец 2022 года
Фото: duma.gov.ru

Пик инфляции в России придется на конец 2022 года. Такой прогноз дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились, — заявила Набиуллина.

По ее словам, в апреле инфляционные ожидания россиян вернулись к уровням середины 2021 года. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий тоже снизились. Однако они остаются выше своих прошлогодних значений.

Набиуллина обратила внимание, что в стране в последние две недели стабилизировалось текущее инфляционное давление. Вместе с этим оно продолжает оставаться на высоком уровне, пишет «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых. В регуляторе отметили, что за прошедшую неделю зафиксировано замедление темпов роста цен. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности.

Татьяна Демина
ЭкономикаБанкиФинансы

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