Набиуллина прогнозирует пик инфляции в России на конец 2022 года

Пик инфляции в России придется на конец 2022 года. Такой прогноз дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились, — заявила Набиуллина.



По ее словам, в апреле инфляционные ожидания россиян вернулись к уровням середины 2021 года. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий тоже снизились. Однако они остаются выше своих прошлогодних значений.

Набиуллина обратила внимание, что в стране в последние две недели стабилизировалось текущее инфляционное давление. Вместе с этим оно продолжает оставаться на высоком уровне, пишет «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых. В регуляторе отметили, что за прошедшую неделю зафиксировано замедление темпов роста цен. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности.



Татьяна Демина