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В России зарегистрировали 7 681 новый случай заболевания COVID-19

11:15, 28.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 7 681 новый случай заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлен 7 681 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 167 281 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 11 063 человека, всего выздоровевших — 17 517 922 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 166 россиян, всего от инфекции скончались 375 566 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 7 705 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 28 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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