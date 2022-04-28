В России зарегистрировали 7 681 новый случай заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявлен 7 681 случай заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировали 18 167 281 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 28 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 11 063 человека, всего выздоровевших — 17 517 922 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 166 россиян, всего от инфекции скончались 375 566 человек.
Вчера сообщалось, что в России выявили 7 705 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 28 апреля читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым