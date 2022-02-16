Этим утром в Татарстане медицинский фильтр не прошли более 350 школьников

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ежедневный утренний медицинский фильтр проходят более 466 тысяч школьников и 31,8 тысячи учителей. Сегодня его не прошли 357 учащихся, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

На разобщении остаются классы в 19 учебных заведениях. Из них пять школ находятся в Казани, шесть — в Нижнекамском районе, одна — в Набережных Челнах и еще несколько — в различных районах республики.

Фото: Максим Платонов

Также по-прежнему остаются полностью закрытыми два детских сада, которые находятся в Мензелинском и Елабужском районах РТ.

Напомним, по субботам образовательным учреждениям рекомендуют проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе. Формат занятости детей школы определяют самостоятельно. Например, в прошлую субботу в челнинских школах объявили День здоровья. В учебных заведениях подготовили спортивно-оздоровительные мероприятия.

Диана Жиленкова