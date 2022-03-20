Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО несет риск дополнительной эскалации в Европе

Подача Финляндией заявки на вступление в НАТО на фоне ситуации вокруг Украины имеет риск дополнительной эскалации в Европе. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

Он рассказал, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс — это одно из двух основных вариантов развития страны в качестве члена Евросоюза наряду с развитием оборонного партнерства с США и Швецией. По словам Ниинисте, это способствует повышению безопасности государства.

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— Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но <...> различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе, — приводит слова финляндского президента ТАСС.

В начале месяца Ниинисте заявил, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принять парламент. Он отметил, что государство находится в полной безопасности, однако правительство должно принимать во внимание происходящее в Европе.



Диана Жиленкова