Прибыль «Газпрома» в 2021 году достигла рекордных 2,1 трлн рублей

«Газпром» представил финансовую отчетность за 2021 год. Так, по итогам прошлого года прибыль компании достигла рекордных 2,1 трлн рублей, что в 13 раз больше по сравнению с 2020-м (162,4 млрд рублей).

Отмечается, что данные представлены согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В компании добавили, что основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стало увеличение цен на газ и нефть.

Фото: realnoevremya.ru

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 85% с 3 трлн рублей в 2020 году до 5,6 трлн рублей в 2021-м. А доход от реализации продуктов нефтегазопереработки возрос на 44% до 2,5 трлн рублей.

Сегодня стало известно, что Польша продолжает закупать российский газ после приостановки прямых поставок. Из-за отказа платить по новой схеме топливо идет в страну реверсом из Германии по газопроводу «Ямал — Европа».

Днем ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Они также получили соответствующие уведомления.

Диана Жиленкова