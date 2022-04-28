Польша продолжает закупать российский газ реверсом из Германии

Польша продолжает закупать российский газ после приостановки прямых поставок. Теперь из-за отказа платить по новой схеме российский газ идет в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, это почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни, передает ТАСС слова официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Фото: pixabay.com

Вчера «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На фоне этого в Европе цена газа на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м.



Татьяна Леухина