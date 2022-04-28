В Кировском и Приволжском районах Казани 30 апреля и 1 мая пройдет вакцинация домашних животных от бешенства

В Кировском и Приволжском районах Казани в ближайшие выходные, 30 апреля и 1 мая, организуют бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

30 апреля работники ветеринарных клиник города проведут вакцинацию кошек и собак по адресам:

в поселке Игумново возле дома №109 по ул. Лагерной;

в поселке Залесном с 14.00 до 16.00 возле дома №25 по ул. Пороховой;

в поселке Мирном с 10.00 до 14.00 возле дома №16а по ул. Ново-Давликеевской и с 10.00 до 13.00 рядом с домом №56 по ул. Радужной;

в поселке Первомайском с 12.30 до 14.00, Военный городок-2, 142/1.

1 мая врачи будут дежурить:

в поселке Новое Аракчино с 10.00 до 12.00 возле дома №1/2 по ул. Минусинской;

в поселке Займище с 14.00 до 16.00 возле перекрестка ул. Займищенской и ул. Береговой.

В Государственном ветеринарном объединении Казани отметили, что противоэпизоотические мероприятия продлятся до июня, при необходимости — до июля. Также ветеринарная служба может выехать в поселки повторно.

Фото: realnoevremya.ru

23 и 24 апреля бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства прошла в Советском и Кировском районах Казани. Она проводилась в поселках Старое Аракчино, Красная Горка, Дербышки и Юдино.

13 апреля в селе Новое Надырово Альметьевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Он был введен двумя месяцами ранее. В эпизоотическом очаге запрещалось лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами и др.



Максим Кокунин