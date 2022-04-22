В эти выходные в Казани пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В Советском и Кировском районах Казани 23 и 24 апреля организуют бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 10:00 до 12:00 23 апреля работники ветклиник города проведут вакцинацию кошек и собак в поселке Старое Аракчино возле дома №32 на ул. Старо-Аракчинской. С 14:00 до 16:00 вакцинация будет организована возле дома №53 на ул. Березовой в поселке Красная Горка.

Фото: realnoevremya.ru

23 апреля с 10:00 до 14:00 в поселке Дербышки животных провакцинируют возле ДК им. Саид-Галеева по адресу: ул. Советская, 18. 24 апреля с 14:00 до 16:00 врачи будут дежурить возле мемориала на ул. Молодогвардейской в поселке Юдино.

На прошлой неделе вакцинация животных проходила в пяти поселках. Противоэпизоотические мероприятия могут продлиться до июня, при необходимости — до июля. Ветеринарная служба может повторно выезжать в поселки.

