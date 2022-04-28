Мантуров рассказал, какие автопроизводители продолжают сборку машин в России

Сборку автомобилей в России продолжают китайские и корейские производители — Haval, Kia и Hyundai. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг рассчитывает, что остальные автопроизводители в течение мая примут решение о продолжении деятельности в России.

— Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мантуров подчеркнул, что российские власти не претендуют на чужую собственность, но считают допустимой при уходе иностранного бизнеса передать управление местным участникам. В качестве примера он привел Daimler, который передал управление менеджменту КАМАЗа.

После начала спецоперации России на Украине автоконцерны Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), General Motors и другие объявили о приостановке работы в РФ.

В начале апреля Мантуров сообщал, что Минпромторг ожидает роста цен на люксовый автомобиль Aurus. Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей достаточно. Сейчас ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков.



Татьяна Леухина