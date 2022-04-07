Мантуров спрогнозировал рост цен на автомобили Aurus

Минпромторг ожидает роста цен на люксовый автомобиль Aurus. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

— Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном Aurus есть убытки компании, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр подчеркнул, что запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно. Сейчас ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков.

В марте компания сообщала, что продолжает сборку автомобилей на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга». Производственные мощности в республике не останавливали, а операционная деятельность ведется в необходимом объеме.



Татьяна Леухина