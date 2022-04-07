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Мантуров спрогнозировал рост цен на автомобили Aurus

21:20, 07.04.2022
Мантуров спрогнозировал рост цен на автомобили Aurus
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг ожидает роста цен на люксовый автомобиль Aurus. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

— Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном Aurus есть убытки компании, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр подчеркнул, что запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно. Сейчас ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков.

В марте компания сообщала, что продолжает сборку автомобилей на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга». Производственные мощности в республике не останавливали, а операционная деятельность ведется в необходимом объеме.

Татьяна Леухина
ОбществоАвтоБизнесТранспорт

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