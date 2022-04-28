В Казани на улице Серова из-за ДТП с двумя трамваями приостановлено движение маршрутов №1 и №6

В Казани на улице Серова произошло ДТП с двумя трамваями, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и №6. Сейчас на месте работают ответственные службы, ведутся восстановительные работы.

В начале апреля на улице Зорге в Казани трамвай сошел с рельсов. Это произошло из-за того, что рельс разорвало от перепада температур. Часть трамвая в результате происшествия оказалась на автомобильной дороге. Транспорт задел и снес ограждение, отделяющее проезжую часть.

В Казани в среду, 27 апреля, произошло 190 ДТП, из них в восьми пострадали люди, еще одна авария привела к гибели человека.

Маргарита Головатенко