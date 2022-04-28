В Казани в среду произошло восемь ДТП с пострадавшими, еще в одном погиб человек

В Казани в среду, 27 апреля, произошло 190 ДТП, из них в восьми пострадали люди, еще одна авария привела к гибели человека, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана за сутки случились по два столкновения и падения, также автомобили дважды наехали на пешеходов. По одному случаю с пострадавшими пришлось на опрокидывание и наезд на стоящий транспорт.

Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, у стольких же казанских водителей не было прав на управление автомобилем. Еще трех граждан задержали по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Смертельное ДТП произошло вчера на улице Павлюхина. Автомобиль Volkswagen двигался в направлении улицы Назарбаева и сбил двух женщин в возрасте 73 лет и 71 года. Одна из пенсионерок скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Маргарита Головатенко