Татарстан попал в десятку лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники в 2022 году. Республика занимает шестое место — на ее долю приходится 4% запросов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦИАН.



Больше всех запросов на аренду квартир и домов получил Санкт-Петербург — 21%. Москва уступила Северной столице с показателем в 17%, на третьем месте Подмосковье с запросом в 12%. За ними следует Краснодарский край — 8% запросов и Ленобласть — 4%. После Татарстана в списке Нижегородская, Калининградская и Свердловская области, а еще Крым — по 2%.

— <…> туристы для поездок по стране выбирают столичные регионы, регионы «у моря» или же города-миллионники для городского туризма (Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород), — указали эксперты. Так, 92% татарстанских туристов ищут жилье в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на майские праздники ожидается более 100 тысяч туристов, а средняя загрузка гостиничных объектов на этот период составляет 60—90%. Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов. В среднем гостиницы в марте этого года были загружены на 52%, на майские праздники загрузка в некоторых из них уже полная.

Маргарита Головатенко