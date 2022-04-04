В Казани на майские праздники ожидается более 100 тысяч туристов

Фото: Максим Платонов

В Казани на майские праздники ожидается более 100 тысяч туристов, а средняя загрузка гостиничных объектов на этот период составляет 60—90%. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов. В среднем гостиницы в марте этого года были загружены на 52%, на майские праздники загрузка в некоторых из них уже полная.

По словам Санниковой, на увеличение туристического потока повлияли программы кешбэка. С 15 марта по 9 апреля у граждан есть возможность приобрести тур по России с возвратом суммы в 20% от стоимости путевки на даты с 15 марта по 30 июня 2022 года.

Она также отметила, что полеты в столицу Татарстана осуществляются по 47 направлениям, 11 из которых — международные. Лишь за первый квартал этого года Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая обслужил порядка 49 тысяч человек. Интерес к городу также прослеживается в статистике посещений культурных объектов: за январь — февраль Казанский кремль посетили более 379 тысяч человек, а музей «Городская панорама» принял более 7 тысяч гостей.

Фото: Максим Платонов

27 марта председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что в майские праздники в республике ожидается пиковая загрузка всех гостиниц. По его словам, в 2021 году в этот период также была заполняемость отелей на 100%. В нынешнем году планируется то же самое. При этом он отметил, что в прошлом году майские праздники были удлинены — россияне не работали с 1 по 10 мая. В 2022 году все отдыхают два раза по 3 дня, а из-за этого поток туристов в республике может быть меньше.

Максим Кокунин