В Минобороны России заявили, что украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

Украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранцев из пяти государств. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Киев уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как уточнил Мизинцев, 75 иностранных судов из 17 государств заблокированы в семи портах Украины — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь. Он добавил, что российский флот каждый день открывает морской гуманитарный коридор для выхода заблокированных иностранных судов, передает «РИА Новости».

Также сегодня генерал-полковник рассказал, что за минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 16 480 человек, в том числе 3 354 ребенка. С начала спецоперации на территорию страны прибыли более 1 млн человек.



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Диана Жиленкова