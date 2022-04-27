Новости общества

18:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Швейцария ввела новые санкции против России

17:36, 27.04.2022 1
Швейцария ввела новые санкции против России
Фото: pixabay.com

Правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции. Об этом сообщили в Федеральном совете страны.

Среди ограничительных мер — запрет на импорт угля. Также вводятся санкции против поставок товаров, которые являются важным источником дохода для России, например, лесоматериалов, цемента, морепродуктов и икры, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

— Также будет запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов), — говорится в заявлении.

В этом месяце Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Их владельцы не смогут продать имущество или сдать его в аренду, пока действуют ограничительные меры.

В феврале Швейцария ввела финансовые санкции против трех российских банков, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутата Госдумы. Как заявил тогда президент страны, федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис, меры были приняты для предотвращения возможного обхода санкций Евросоюза.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:05
    Фантазия еще работает
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также