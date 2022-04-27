Швейцария ввела новые санкции против России

Правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции. Об этом сообщили в Федеральном совете страны.



Среди ограничительных мер — запрет на импорт угля. Также вводятся санкции против поставок товаров, которые являются важным источником дохода для России, например, лесоматериалов, цемента, морепродуктов и икры, передает «Интерфакс».

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— Также будет запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов), — говорится в заявлении.

В этом месяце Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Их владельцы не смогут продать имущество или сдать его в аренду, пока действуют ограничительные меры.



В феврале Швейцария ввела финансовые санкции против трех российских банков, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутата Госдумы. Как заявил тогда президент страны, федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис, меры были приняты для предотвращения возможного обхода санкций Евросоюза.



Диана Жиленкова