В Швейцарии подпали под санкции 10 принадлежащих россиянам объектов недвижимости

Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих российским гражданам. Об этом сообщил официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

Владельцы этих объектов недвижимости не смогут их продать или сдать в аренду, пока действует режим санкций. Ранее в Швейцарии заблокировали российские авуары на сумму в 5,75 млрд франков (более $6,2 млрд по текущему курсу), пишет ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В феврале Швейцария ввела финансовые санкции против трех банков России, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутата Госдумы РФ. Такие меры приняли для предотвращения возможного обхода санкций Евросоюза.



В конце марта власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран. Также в стране заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро».



Татьяна Леухина