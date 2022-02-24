Швейцария ввела санкции против трех банков России и 361 депутата Госдумы

Швейцария ввела финансовые санкции против трех банков России, а также ограничения на поездки в отношении 361 депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил действующий президент Швейцарии, федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

По его словам, меры приняты для предотвращения возможного обхода санкций Евросоюза. Также в финансовом секторе Швейцарии необходимо будет поддержать ранее введенные ограничения ЕС, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как сообщили в МИД России, страна примет жесткие ответные меры.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу нужно организовать политическую и экономическую изоляцию президента России Владимира Путина. По его словам, если западные страны будут недостаточно жестко реагировать или бездействовать, то это может обернуться «немыслимыми последствиями».



«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова