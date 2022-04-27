В Казани начали набирать «смотрителей фасадов»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Жители Казани могут стать «смотрителями фасадов». Об этом рассказала социолог, руководитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.



— Когда-то давно должность «смотрителя фасада» была предусмотрена в штате городской управы: смотрители следили за состоянием фасадов городских памятников, убирали надписи, сообщали о необходимости ремонта, следили за исполнением работ. Сейчас такой должности нет, но есть неравнодушные горожане, добровольно и внимательно разглядывающие город, — говорится в сообщении.

С помощью «смотрителей фасадов» планируется оперативно получать информацию о разрушении или уничтожении памятников истории и культуры и тому подобное.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Казанцы, желающие попробовать себя в роли «смотрителей фасадов», могут оставить контакты в специальной google-форме и рассказать, за какими улицами столицы Татарстана они готовы регулярно наблюдать. После этого поступит инструкция, каким объектам следует уделить особое внимание и что делать, если обнаружатся какие-либо проблемы.



В апреле стало известно, что в Казани восстанавливают фасад последнего деревянного дома на улице Тельмана. Там проводятся внутренние работы по укреплению стен.



Татьяна Демина