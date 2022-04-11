В Казани восстановят фасад последнего деревянного дома на улице Тельмана

Фото: предоставила Марья Леонтьева

В столице Татарстана восстанавливают фасад последнего деревянного дома на улице Тельмана. Об этом «Реальному времени» сообщила социолог, руководитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.

По ее словам, здание не сносят. Сейчас проводятся внутренние работы по укреплению фасадных стен. Однако проект в республиканском Комитете по охране объектов культурного наследия не согласовывался, нужен комментарий от экспертов.

— Собственник известен. Мы переговорили с представителем собственника. И также я дала пояснения полиции. Заявление с моих слов было оформлено, — добавила Леонтьева.

В ноябре прошлого года в городе начали незаконно монтировать пристрой к зданию XIX века на улице Клары Цеткин, 6. Леонтьева направила соответствующее обращение в Комитет по охране объектов культурного наследия. Собственнику направили предписание о прекращении работ.



Диана Жиленкова