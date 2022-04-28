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В Казани на покупку и установку запасных частей для подъемных платформ выделят 1,6 млн рублей

00:35, 28.04.2022
В Казани на покупку и установку запасных частей для подъемных платформ выделят 1,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на покупку и установку запасных частей для подъемных платформ в городе в этом году. Начальная цена договора — 1,6 млн рублей.

В список запасных частей входят кабель подвесной, частотный преобразователь, зарядное устройство, монолитный поликарбонат, ремень главного привода, аккумулятор, аккумулятор, платы, обогреватель и др.

Подрядчику необходимо будет также обеспечить замену подвесного кабеля, демонтаж и установку частотного преобразователя платформы, монолитного поликарбоната, гайки главного привода платформы, обогревателя и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Работы необходимо произвести по следующим адресам:

  • площадь Тукая;
  • проспект Ямашева — улица Короленко;
  • Оренбургский тракт в районе Республиканской клинической больницы (РКБ);
  • улица Амирхана — улица Лаврентьева;
  • Горьковское шоссе — улица Восстания и др.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Подрядчика определят 12 мая.

В декабре прошлого года в столице Татарстана был объявлен тендер на содержание искусственных сооружений и подъемных платформ в 2022 году. На участие подало заявку только МУП «Городские мосты». Аукцион признали несостоявшимся.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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