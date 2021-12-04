В Казани определили поставщика на содержание искусственных сооружений и подъемных платформ в 2022 году

Недавно в Казани был объявлен тендер на содержание искусственных сооружений и подъемных платформ в 2022 году. На участие в электронном аукционе подало заявку только МУП «Городские мосты».

На портале госзакупок уточняется, что аукцион признали несостоявшимся. Участником, с которым планируется заключить контракт, обозначили МУП «Городские мосты». Предприятие предложило 135 млн рублей, что и соответствует начальной цене договора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В число назначенных работ входит содержание проезжей части и тротуаров в летний и зимний периоды, а также содержание и техобслуживание подъемных платформ пешеходных подземных и надземных переходов. Период оказания услуг — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

На днях в Казани объявили тендер на оказание услуг по уборке и вывозу снега. На эти цели предусмотрели 2,4 млн рублей.

Диана Жиленкова