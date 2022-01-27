Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе и АНК

Фото: скриншот видео (архив)

Пожизненное председательство экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности отменено, соответствующие законодательные поправки одобрили на пленарном заседании сената (верхней палаты) парламента республики.



Ранее эти поправки одобрила на пленарном заседании мажилис (нижняя палата). Поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. В законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез, сообщает «РИА Новости».

Обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, которые бы сохраняли для Назарбаева право входить в состав Конституционного совета республики, а еще выступать в правительстве и парламенте.

Фото: pixabay.com

Назарбаев был на посту президента Казахстана почти 30 лет. Он сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана. В 2021 году Назарбаев решил покинуть пост председателя АНК. Полномочия Совета безопасности перешли действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в январе 2022 года — это период массовых беспорядков в стране.

Маргарита Головатенко