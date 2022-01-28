Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую партию республики «Нур Отан». Его кандидатуру на этот пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
— Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
До этого партию возглавлял Нурсултан Назарбаев. О том, что Токаева в скором времени планируется избрать председателем партии «Нур Отан», первый президент Казахстана сообщил 18 января. Заявление прозвучало в его первом заявлении после беспорядков, которые прошли в начале января.
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