Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»

12:24, 28.01.2022
Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую партию республики «Нур Отан». Его кандидатуру на этот пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

— Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Фото: kremlin.ru

До этого партию возглавлял Нурсултан Назарбаев. О том, что Токаева в скором времени планируется избрать председателем партии «Нур Отан», первый президент Казахстана сообщил 18 января. Заявление прозвучало в его первом заявлении после беспорядков, которые прошли в начале января.

Татьяна Демина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также