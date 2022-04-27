В ФНС напомнили, что 4 мая — крайний срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ

В Управлении Федеральной налоговой службы по Татарстану напомнили, что крайний срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год перенесен на 4 мая 2022 года.

Представить декларацию в налоговый орган обязаны те, кто получил доходы от предпринимательской деятельности или сдачи квартир, выигрыша в лотерее в сумме до 15 тысяч рублей, от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам, а также полученные в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества.

Если налогоплательщик до истечения срока уплаты налога не представит декларацию о доходах, то камеральная проверка будет проводиться в соответствии со ст. 88 Налогового кодекса РФ на основе имеющихся данных по такому человеку. Такое право дано налоговым органам с 2021 года, отметили в пресс-службе ФНС.

При поступлении таких сведений в личные кабинеты физлиц поступят уведомления о необходимости задекларировать полученный доход или предоставить пояснения. В случае непредставления 3-НДФЛ или необходимых пояснений начинается камеральная проверка без декларации, по которой, кроме начисления налога на доходы, могут быть применены штрафы.

Фото: Максим Платонов (архив)

12 апреля в пресс-службе УФНС по РТ сообщили о переносе крайнего срока предоставления декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год на 4 мая. Отмечается, что предельный срок подачи декларации не распространяется на налоговые вычеты.

5 марта в ФНС рассказали, как получить налоговый вычет в упрощенном порядке. Вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через личный кабинет налогоплательщика для физлиц на сайте налоговой. Заявителю остается только подписать автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете.



Максим Кокунин