В ФНС рассказали, как получить налоговый вычет в упрощенном порядке

Инспекция ФНС России по Московскому району Казани рассказала, как получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке через личный кабинет.

По действующему законодательству, срок предоставления сведений о доходах физлиц за 2021 год — 1 марта 2022 года. Формирование в «Личном кабинете» предзаполненных заявлений на получение остатка имущественных налоговых вычетов будет осуществляться в период с 1 по 20 марта 2022 года. Дополнительно предоставлять декларацию 3-НДФЛ и какие-либо подтверждающие документы налогоплательщикам не нужно. Получить налоговый вычет они смогут после 20 марта.

Вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через личный кабинет налогоплательщика для физлиц на сайте ФНС России. Заявителю остается только подписать автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете.

В январе в ФНС напомнили россиянам о том, что изменится с 2022 года в расчете налога на доходы физических лиц при операциях с недвижимостью. В частности, теперь в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения 3 или 5 лет владения в случае, если доходы от ее продажи не превышают размер налогового вычета.

Татьяна Леухина