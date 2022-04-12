В УФНС по Татарстану сообщили, что крайний срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ 4 мая

Крайний срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год перенесен на 4 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба УФНС по Татарстану.

Не позднее этого срока отдельные категории граждан обязаны представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц. Это касается тех, кто получил доходы от предпринимательской деятельности, сдачи квартир, комнат и и другого имущества в аренду, выигрыша в лотерее в сумме до 15 тысяч рублей и от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам, полученные в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

Кроме них, нужно предоставить декларацию тем, кто продал ценные бумаги и доли в уставном капитале, получил доход от зарубежных источников и продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального срока владения. Он составляет сейчас пять лет.

Отмечается, что предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на налоговые вычеты.

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В начале марта в ФНС рассказали, как получить налоговый вычет в упрощенном порядке. Вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через личный кабинет налогоплательщика для физлиц на сайте налоговой. Заявителю остается только подписать автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете.



Дарья Акимова