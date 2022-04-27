В России стоимость основных строительных материалов за последний месяц выросла на 15-30%

Фото: Илья Репин

В России стоимость основных строительных материалов за последний месяц выросла на 15-30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

— Я надеюсь, что в течение ближайших трех-четырех недель мы будем наблюдать более живые предложения на рынке стройматериалов, что приведет к снижению их стоимости, — сказал он.

В свою очередь гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян отметил удорожание по ряду стройматериалов в два раза, по ряду позиций — на 10%. По его словам, изначально производители объясняли такую ситуацию ростом курса валют, но после его падения цены не уменьшились. Он предложил установить для ключевых стройматериалов предельную цену во избежание спекуляций на рынке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 марта глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что на данный момент власти занимаются поиском новых поставщиков строительных материалов в Китае, Турции, Индии, Иране и других странах. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Он также добавил, что Минпромторг и Минэкономразвития осуществляют мониторинг потребностей строительного рынка. Например, спрос на цемент и металлопрокат покрывают отечественные производители.

28 марта Файзуллин заявил, что в стране начала снижаться стоимость строительных материалов. По его словам, в среднем стройматериалы подешевели примерно на 9%.



Максим Кокунин