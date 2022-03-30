Правительство России ищет новых поставщиков стройматериалов в Китае, Турции, Индии и Иране

Фото: Илья Репин

Российские власти занимаются поиском новых поставщиков строительных материалов в Китае, Турции, Индии, Иране и других странах. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Об этом рассказали в Минстрое России.

— Также сейчас важно сформировать новые схемы поставки не только материалов, но и строительных машин и механизмов, контрольно-измерительного оборудования, — сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Фото: Илья Репин

Он рассказал, что Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития осуществляют мониторинг потребностей строительного рынка. Например, спрос на цемент и металлопрокат покрывают отечественные производители, передает «Интерфакс».

Несколько дней назад Файзуллин заявил, что в стране начала снижаться стоимость строительных материалов. По его словам, в среднем стройматериалы подешевели примерно на 9%.



Диана Жиленкова