В Минстрое заявили, что стройматериалы в России начали дешеветь

В России начала снижаться стоимость строительных материалов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В среднем цены стали ниже примерно на 9%, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине марта президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что в республике наблюдается рост стоимости строительных материалов.

Также в это же время стало известно, что Госдума может рекомендовать правительству разработать меры поддержки предприятий, выпускающих ценообразующие стройматериалы.



На круглом столе «Реального времени» представители рынка коммерческой недвижимости рассказывали, с какими трудностями они столкнулись после введения антироссийских санкций. Одним из основных факторов, которые повлияют на цену квадратного метра в новостройках, станет удорожание стройматериалов из-за обвала рубля, отмечали они. Только за первую неделю развернувшихся событий удорожание по уже заказанным поставкам стройматериалов составляло от 15 до 30%.



Татьяна Леухина