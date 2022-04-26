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Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список против России

17:42, 26.04.2022
Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список против России
Фото: pxhere.com

В санкционный список Великобритании внесены технические коррективы по 195 российским физическим лицам. Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в санкционный список Великобритании попали еще 26 российских физических и юридических лиц. В их числе оказались гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Николай Богданский и другие.

Почти две недели назад Великобритания ввела санкции против еще 206 физических и юридических лиц из России. В санкционный список включены главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и др.

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Диана Жиленкова
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