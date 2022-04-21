Великобритания ввела санкции против еще 26 физических и юридических лиц из России
Еще 26 российских физических и юридических лиц попали в санкционный список Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.
Ограничительные меры введены в отношении гендиректора РЖД Олега Белозерова, официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Николая Богданского и др.
Также под санкции попали концерн «Калашников», ЦНИИмаш, НИТИ им. Александрова и ряд других российских НИИ оборонного профиля.
На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против еще 206 физических и юридических лиц из России. Под ограничительные меры попали главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Несколько дней назад Россия запретила въезд некоторым членам британского правительства и политическим деятелям страны. В список вошли нынешний и бывший премьер-министры страны Борис Джонсон и Тереза Мэй.
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