Великобритания ввела санкции против еще 26 физических и юридических лиц из России

Еще 26 российских физических и юридических лиц попали в санкционный список Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничительные меры введены в отношении гендиректора РЖД Олега Белозерова, официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Николая Богданского и др.

Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Белозеров)

Также под санкции попали концерн «Калашников», ЦНИИмаш, НИТИ им. Александрова и ряд других российских НИИ оборонного профиля.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против еще 206 физических и юридических лиц из России. Под ограничительные меры попали главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Несколько дней назад Россия запретила въезд некоторым членам британского правительства и политическим деятелям страны. В список вошли нынешний и бывший премьер-министры страны Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Диана Жиленкова