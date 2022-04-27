Сегодня в Татарстане ожидается туман, гроза и до +22 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозу. Утром в отдельных районах может образоваться туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +19..+21 градус, в Набережных Челнах +18..+21 градус, в Альметьевске +19..+22 градуса, в Чистополе +17..+21 градус, в Буинске +18..+21 градус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также синоптики прогнозируют сильный ветер, днем местами порывами до 15-20 м/с.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели в республике осадки маловероятны. Ночью температура воздуха опустится до -2..+3 градусов, а днем потеплеет до +8..+13 градусов.

Диана Жиленкова