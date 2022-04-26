В России за сутки выявили 7 107 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 7 107 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 151 895 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 899 человек, всего выздоровевших — 17 495 382 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 176 россиян, всего от инфекции скончались 375 237 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России 7 651 новый случай заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко