Главное о коронавирусе на 26 апреля: COVID-19 может сохраняться в тканях месяцами, риск диабета после болезни

Фото: Максим Платонов

Медикам из Татарстана вручили медали «Патриаршая благодарность» за борьбу с COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 143 747. Выздоровели за весь период 137 635 человек, в том числе 230 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 970 человек, за минувшие сутки — трое. Госпитализировали за сутки 78 человек.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вручил медали «Патриаршая благодарность» за труд в борьбе с коронавирусом 14 медикам республики. Среди них: первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Марат Гатауллин, главный врач клинической больницы №7 Артур Делян и другие.

Фото: Максим Платонов

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета (КФУ) Альберт Ризванов рассказал, что на данный момент основным штаммом коронавируса в мире является «омикрон» и его новые подтипы. По его словам, все подвиды обладают одним свойством — они более заразные, чем предыдущая «дельта», но менее патогенные — вызывают более легкое течение заболевания. Так, в Россию уже проник «стелс-омикрон», но, когда заболеваемость начнет расти в Татарстане, прогнозировать сложно, подчеркнул эксперт.

Врач Зверев: вспышка острого гепатита может быть вызвана коронавирусом и вакцинацией

За последние сутки в России выявили 7 107 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 899 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 151 895 человек, а выздоровевших — до 17 495 382. За сутки болезнь унесла жизни 176 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 375 237 человек.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на отечественные лекарственные препараты от коронавируса. Цена на «Ковипир» производства АО «Фармасинтез» и «Эсперавир» производства АО «Биохимик» составила 5800 рублей за курс из 40 капсул в дозировке 200 мг. Также ведомство согласовало цены на новые упаковки ранее зарегистрированного лекарственного препарата «Арепливир» производства АО «Биохимик». Все цены соответствуют ранее зарегистрированным, исходя из стоимости 100 рублей за одну таблетку.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что вспышка острого гепатита неизвестного происхождения в странах Европы и Америки может быть связана с коронавирусом и вакцинацией. По его словам, это может быть аутоиммунный гепатит, который вызван ответом на прививку против COVID-19. Детей прививали американскими вакцинами, у которых очень высокая нагрузка белка коронавируса, отметил эксперт.

Иммунолог Михаил Костинов заявил, что COVID-19 не уйдет, а останется навсегда. При этом непонятно, как он будет проявляться среди населения. Он добавил, что не следует ожидать высоких пиков заболеваемости. По его словам, это может случиться, только если появится другая разновидность вируса, которая будет зарегистрирована с новым названием.

Фото: Ринат Назметдинов

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что коронавирус может оставаться в тканях человеческих органов до нескольких месяцев. Он пояснил, что такое долгое нахождение вируса в организме возможно при непосредственном поражении органов. Чаще всего, по его словам, речь идет о сердце, легких, сосудах, слизистой дыхательных путей. Однако такой процесс может наблюдаться не у всех: все зависит от организма, подчеркнул эксперт.

Врач-эндокринолог Татьяна Саввина рассказала, что COVID-19 увеличивает риски заболеть сахарным диабетом. По ее словам, большинство случаев (около 95%) — приходится именно на диабет второго типа. При этом коронавирус не является причиной его развития. Он может служить катализатором или ускорителем того процесса повышения сахара в крови, который уже присутствовал в организме, отметила врач.

Улучшение эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге позволило снять часть ограничений по COVID-19. Так, с 25 апреля в городе можно ходить на индивидуальные и групповые экскурсии в музеи и на выставки с численностью группы более 20 человек. Также снимают запрет на развлекательные мероприятия в барах, караоке и ресторанах, разрешают работу танцполов.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что суточная заражаемость коронавирусом впервые снизилась до показателя менее 20 пациентов. Такой уровень заражаемости в регионе фиксировали два года назад. Ранее он сообщал, что низкая загрузка ковид-госпиталей в регионе позволяет дополнительно уменьшить коечную емкость. В начале апреля 2022 года впервые за год вместимость ковид-госпиталей в регионе уменьшили до 936 коек. Теперь для оказания квалифицированной помощи краю достаточно 742 койки.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов заявил, что количество случаев заражения коронавирусом снизилось в регионе за прошедшую неделю на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество обращений в больницы сократилось более чем на 60%, уровень госпитализаций — на 20,5%. Кроме того, в Северной Осетии в ходе мониторинга не выявили нарушений прав граждан на обеспечение льготными лекарствами.

Ограничительные меры, связанные с требованием носить медицинские маски в общественных местах, в том числе в театрах, кинотеатрах и поликлиниках, продлены в Бурятии до 31 мая. Таким образом, гражданам, находящимся в республике, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности.

Фото: Максим Платонов

Приют для бездомных животных в поселке Мурмаши под Мурманском закрыли для посещений в связи со вспышкой парвовирусной инфекции и коронавируса у 40 собак. Отмечается, что всего в приюте содержатся более 800 животных, опасности распространения инфекции нет. «Сотрудники приюта чувствуют себя хорошо, никаких симптомов заболевания у них не обнаружено, но для полной уверенности в том, что инфекция для людей безвредна, мы отправим на анализы результаты, полученные от заболевших собак», — рассказали врачи.

Британские ученые выяснили, что ополаскиватель для рта может уничтожать COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 510 239 936 человек, 6 220 718 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 043 103). На второй строчке — Индия (43 060 086), на третьей — Бразилия (30 355 919), на четвертой — Франция (28 508 116), на пятой — Великобритания (22 151 465).



Больше всего смертей зафиксировано в США (991 609). За ними следуют Бразилия (662 964), Индия (522 223), Россия (367 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 134).

Правительство Великобритании завершило внутреннее расследование в отношении премьер-министра Бориса Джонсона по делу о вечеринке на Даунинг-стрит во время органичений из-за пандемии COVID-19. Его курировал второй постоянный секретарь кабмина Великобритании Сью Грей. Отмечается, что высокопоставленные лица в правительстве считают, что результаты расследования о нарушениях Джонсоном режима самоизоляции не оставят другого выбора премьеру, кроме как уйти в отставку.

Ученые из Университета Кардиффа (Великобритания) установили, что жидкость для полоскания рта может убить 99,8% вируса COVID-19 в слюне. В исследовании, проведенном на 27 пациентах, сравнивали четыре различных типа жидкости. Наиболее эффективным было то, что содержало хлорид цетилпиридиния и изопропилмиристат. Было обнаружено, что они уничтожают 99,99% вируса после однократного 30-секундного полоскания.

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, covid-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля. Для въезда в Швейцарию россиянам необходима виза, выданная национальным консульством или консульством одной из стран шенгенского соглашения.

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Китайские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупреждают жителей города и иностранцев о серьезных последствиях дезинформации о пандемии и мерах правительства по борьбе с COVID-19. Как уточнил глава управления внешней пропаганды отдела Тянь Вэй, те, кто будет умышленно заниматься дезинформацией, «понесет ответственность в соответствии с законом». По его словам, негативное воздействие факторов, вызванных пандемией, продолжает возрастать.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам заявила, что власти планируют приступить ко второй фазе смягчения антиковидных ограничений во второй половине мая. Она отметила, что с 21 апреля в городе вновь открылись кинотеатры, Disneyland, спортзалы, салоны красоты, религиозные сооружения, библиотеки, музеи. Они смогут работать при 50% заполняемости для вакцинированных посетителей. Ресторанам продлили время работы с 18:00 до 22:00, а населению разрешили собираться группами до четырех человек вместо нынешних двух при сохранении строгого масочного режима.

Президент Колумбии Иван Дуке рассказал, что власти страны приняли решение с мая отменить требование ношения масок и предоставления свидетельства о вакцинации от коронавируса при входе в ряд заведений. Он добавил, что для въезда в страну иностранцам рекомендуется иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия.

Фото: pxhere.com

Аргентинская компания Richmond продолжает подготовку к запуску полного цикла производства российской вакцины «Спутник V». Отмечается, что завод должен заработать в октябре или ноябре этого года. До его открытия Richmond может производить вакцину из активного вещества, которое присылают из России. Пока компания приостановила производство, поскольку правительство не отправляет новые заявки на «Спутник V».

Максим Кокунин