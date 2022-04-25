В России выявили 7 651 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 7 651 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 144 788 россиян.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 1 112 заболевших. Всего выздоровели 17 483 483 человека, в том числе 8 855 — за минувшие сутки. Скончались еще 159 заболевших, с начала пандемии — 375 061.

Фото: Ринат Назметдинов

За неделю заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 20,46%. Количество госпитализаций сократилось на 9,3%.

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Диана Жиленкова