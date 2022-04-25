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Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

18:37, 25.04.2022 1
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
Фото: pixabay.com

Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии. Об этом сообщает МИД.

Главе немецкой дипломатической миссии в Москве заявили решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии.

Фото: pxhere.com

Сегодня замглавы МИД России Евгений Иванов объявил, что с начала спецоперации на Украине из 28 стран были высланы порядка 400 российских дипломатов.

В апреле МИД объявило 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата. Им предписали покинуть страну в ближайшее время.

Татьяна Леухина
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