Татарстан попал в топ-10 самых популярных для переезда российских регионов

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался в числе десяти самых предпочтительных для переезда российских регионов по мнению жителей России. Таковы данные опроса, проведенного службой исследований hh.ru. В 2020 году он также входил в топ-10.

Республику выбрали 2,3% респондентов. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Поволжье Александры Севостьяновой, за прошедшие 2 года популярность Татарстана как потенциального региона для переезда выросла на 0,3%.

Кроме Татарстана в рейтинге оказались Москва (22%), Краснодарский край (16%), Санкт-Петербург (11%), Ленинградская (5,9%), Калининградская (5,7%) и Московская (5,5%) области. В списке также Крым (4,1%), Алтайский (2,4%) и Приморский края (1,9%).

По словам опрошенных, в этих регионах их больше всего привлекают комфортная городская среда, высокие зарплаты, комфортный климат и хорошая экология.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому опросу, Казань считают одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса. Такое мнение выразили 14% опрошенных сервисом «Работа.ру». Наиболее популярными сферами в столице Татарстана стали производство (21%), общественное питание (18%) и IT (16%).

Дарья Акимова