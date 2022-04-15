Каждый седьмой россиянин считает Казань привлекательной для открытия бизнеса

Казань считают одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса — такое мнение выразили 14% опрошенных сервисом «Работа.ру».

Наиболее популярными сферами в столице Татарстана стали производство (21%), общественное питание (18%) и IT (16%).

Лидером по привлекательности для открытия бизнеса стала Москва — 51% опрошенных, вторым стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 36% респондентов. Тройку замкнул Краснодар — 19%. За ними расположились Сочи (17%), Екатеринбург (16%), Новосибирск и Калининград (10%), Нижний Новгород (9%) и Тюмень (8%).

Во время опроса, в котором приняли участие 1,4 тысячи человек из всех регионов России, 46% респондентов высказали желание открыть свой бизнес, а 57% из них отметили, что для этого готовы переехать в другой город.

Фото: realnoevremya.ru

Как прокомментировала директор по региональному развитию сервиса Анна Хвостова, переезд открывает для предпринимателей много возможностей, однако перед этим необходимо изучить особенности конкретных регионов. Для принятия верного решения следует учитывать наличие в регионе необходимых ресурсов для ведения бизнеса в интересной для предпринимателя сфере, а еще возможности для развития, исходя из конкуренции, которая довольно высока в крупных городах.

Маргарита Головатенко