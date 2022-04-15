Каждый седьмой россиянин считает Казань привлекательной для открытия бизнеса
Казань считают одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса — такое мнение выразили 14% опрошенных сервисом «Работа.ру».
Наиболее популярными сферами в столице Татарстана стали производство (21%), общественное питание (18%) и IT (16%).
Лидером по привлекательности для открытия бизнеса стала Москва — 51% опрошенных, вторым стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 36% респондентов. Тройку замкнул Краснодар — 19%. За ними расположились Сочи (17%), Екатеринбург (16%), Новосибирск и Калининград (10%), Нижний Новгород (9%) и Тюмень (8%).
Во время опроса, в котором приняли участие 1,4 тысячи человек из всех регионов России, 46% респондентов высказали желание открыть свой бизнес, а 57% из них отметили, что для этого готовы переехать в другой город.
Как прокомментировала директор по региональному развитию сервиса Анна Хвостова, переезд открывает для предпринимателей много возможностей, однако перед этим необходимо изучить особенности конкретных регионов. Для принятия верного решения следует учитывать наличие в регионе необходимых ресурсов для ведения бизнеса в интересной для предпринимателя сфере, а еще возможности для развития, исходя из конкуренции, которая довольно высока в крупных городах.
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