Глава «Татнефти»: от эмбарго на российскую нефть пострадает западный бизнес

Глава «Татнефти» Наиль Маганов не исключает, что Запад может ввести полное нефтегазовое эмбарго на импорт из России. По его словам, от этого пострадают сами западные партнеры.

— Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые делают наши бывшие партнеры, западные, пытаясь ограничить себя, и при этом страдают очень сильно сами, — заявил Маганов. Он напомнил, что из 600 млн тонн нефти российского экспорта в страны Запада поступали 200 миллионов.

По словам Маганова, европейские и американские предприниматели потрясены решениями властей относительно российских энергоресурсов.

— Бизнес на Западе не в меньшем шоке, куда в большем шоке, чем мы, — рассказал глава «Татнефти».

По его прогнозу, уменьшение экспорта российских нефти и газа не должно негативно отразиться на стране. России по-прежнему удается сохранить положительный внешнеторговый баланс.

— Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для нашей страны. Потому что мы очень многое потребляли сами, — цитирует Маганова ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине Запад начал отказываться от российских энергоресурсов. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страна к этому готова.



— Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно? Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей, — предупредил он.



Новак заявил, что отказ от российской нефти «приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка». Он прогнозировал, что цена на нефть может превысить $300 за баррель.



В конце марта Новак сообщил, что добыча газа и нефти в России ведется в полном объеме, несмотря на санкционное давление. Решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на этот процесс незначительно, добавил он.



Татьяна Демина