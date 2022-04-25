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Глава «Татнефти»: от эмбарго на российскую нефть пострадает западный бизнес

16:25, 25.04.2022
Глава «Татнефти»: от эмбарго на российскую нефть пострадает западный бизнес
Фото: tatarstan.ru

Глава «Татнефти» Наиль Маганов не исключает, что Запад может ввести полное нефтегазовое эмбарго на импорт из России. По его словам, от этого пострадают сами западные партнеры.

— Мы сегодня наблюдаем целый ряд решений, которые делают наши бывшие партнеры, западные, пытаясь ограничить себя, и при этом страдают очень сильно сами, — заявил Маганов. Он напомнил, что из 600 млн тонн нефти российского экспорта в страны Запада поступали 200 миллионов.

По словам Маганова, европейские и американские предприниматели потрясены решениями властей относительно российских энергоресурсов.

— Бизнес на Западе не в меньшем шоке, куда в большем шоке, чем мы, — рассказал глава «Татнефти».

По его прогнозу, уменьшение экспорта российских нефти и газа не должно негативно отразиться на стране. России по-прежнему удается сохранить положительный внешнеторговый баланс.

— Не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для нашей страны. Потому что мы очень многое потребляли сами, — цитирует Маганова ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине Запад начал отказываться от российских энергоресурсов. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страна к этому готова.

— Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно? Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей, — предупредил он.

Новак заявил, что отказ от российской нефти «приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка». Он прогнозировал, что цена на нефть может превысить $300 за баррель.

В конце марта Новак сообщил, что добыча газа и нефти в России ведется в полном объеме, несмотря на санкционное давление. Решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на этот процесс незначительно, добавил он.

Татьяна Демина
ПромышленностьНефть Татарстан

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