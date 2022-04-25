В Казани пассажир троллейбуса ударил ножом кондуктора — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани один из пассажиров троллейбуса ударил ножом кондуктора. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел накануне в салоне троллейбуса №1 возле одного из домов на улице Адоратского. 24-летний пассажир, который находился в нетрезвом виде, ударил ножом 27-летнего кондуктора. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание пассажира платить за проезд.



Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В связи с этим уголовное дело передано в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району города.



В ноябре прошлого года в Казани двое горожан напали на водителя автобуса 43-го маршрута. Они ранили его «розочкой» — горлышком разбитой бутылки. Пострадавшему удалось избежать серьезных ранений.

Диана Жиленкова