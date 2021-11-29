В Казани пассажиры напали на водителя автобуса, ранив его «розочкой»

В Казани двое неизвестных напали на водителя казанского автобуса 43-го маршрута. Они ранили его «розочкой» — горлышком разбитой бутылки.

Инцидент произошел на улице Техническая. По данным «Татарстан-24», нападавшим около 20 лет, сейчас из ищет полиция.

По предварительном данным, конфликт начался из-за того, что парни не хотели оплачивать проезд. Затем они начали приставать к другим пассажирам. Перепалка переросла в драку, в которую вмешался водитель. Он смог вывести хулиганов на улицу, однако один из них разбил бутылку об асфальт и ударил мужчину осколком. После этого они убежали.

Серьезных ранений удалось избежать. Медики оказали мужчине помощь на месте.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее полиция в Казани начала искать тех, кто напал на кондукторов за требование предъявить QR-код.

Ольга Шагиева