Главное о коронавирусе на 25 апреля: переход «омикрона» от мыши к человеку, 80% россиян перенесли постковид
В Набережных Челнах прививку от COVID-19 сделали почти 300 тысяч граждан
- Заместитель руководителя управления здравоохранения Набережных Челнов Айгуль Бурганова сообщила, что с начала пандемии в городе зарегистрирован 16 621 случай коронавируса. Из них выздоровело 6200 человек. Она отметила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 295 тысяч человек, что составляет 89,6% от плана. Вторым компонентом вакцинировано 227 597 человек. Вакцинация организована во всех поликлиниках и в торговом центре «Омега».
- В здании елабужского роддома закрылся ковидный госпиталь. Уже с сегодняшнего дня отделение женской консультации снова начнет принимать пациенток. Заместитель главного врача Гульнара Султанова рассказала, что дезинфекция в помещениях проводится небыстро. В медучреждении проводятся различные мероприятия, для того чтобы гарантировать безопасность женщинам, врачам и персоналу, отметила она.
Количество случаев малярии в России с начала пандемии коронавируса снизилось примерно в 2 раза
- Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться — с 18 по 24 апреля в стране зарегистрировали 62 420 заражений, что на 20,6% меньше, чем за предыдущие семь дней. Сейчас заболеваемость в стране соответствует уровню конца мая 2021 года.
- 79% переболевших COVID-19 россиян ощутили проявления постковидного синдрома. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. При этом 4/5 от этого числа отнеслись к сигналам, подаваемым организмом, без должного внимания. 20% занимались реабилитацией, но делали это самостоятельно — без обращения к врачам. Лишь 4% от всех переболевших коронавирусом граждан решились полностью восстановить свое здоровье, используя весь арсенал современной медицины и помощь профессиональных врачей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
- Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что те, кто после перенесенного COVID-19 все еще жалуются на проблемы с обонянием, должны заниматься лечением последствий перенесенного заболевания. По его словам, пациенты недооценивают важность полноценного носового дыхания, однако после коронавируса проблемы с обонянием могут остаться с человеком на всю жизнь. «Коронавирус очень нейротропный, и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьет неимоверно», — уточнил врач.
- Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что возможное появление подвидов омикрон-штаммов BA.1 и BA.2 в организме мышей с их последующей передачей человеку нужно исследовать дополнительно. По его словам, вирус от одного биологического вида к другому переходит нечасто, но если это произошло один раз, то в дальнейшем процесс упрощается. Например, с вирусом гриппа, который приспособился к птицам и людям, это «происходит более или менее с завидной регулярностью», отметил он.
- В Русской православной церкви заявили, что на этот раз в предпасхальную неделю и в праздник Пасхи количество прихожан в ее храмах приблизилось к тому уровню, что был до начала пандемии коронавируса. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион напомнил, что во время пандемии число верующих, которые приходили в храмы, сократилось, потому что многие сидели дома, в частности пожилые люди не могли приехать в церковь из-за действовавших тогда ограничений.
- Роспотребнадзор сообщил, что в России по состоянию на 24 апреля 2022 года не выявлено случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. По данным СМИ, причиной распространения гепатита мог стать аденовирус, у некоторых заболевших был выявлен коронавирус.
- Доктор медицинских наук Александр Лукашев рассказал, что количество случаев малярии в России с начала пандемии коронавируса снизилось примерно в 2 раза, все случаи заболевания завозные. По его словам, из стран Африки в Россию привозят тропическую малярию. Лукашев отметил, что это очень опасная разновидность малярии, без своевременной терапии она может быстро привести к летальному исходу. Из Индии и Юго-Восточной Азии в Россию может «приехать» более мягкая форма этого заболевания.
Впервые с 2020 года за неделю в мире от COVID-19 скончались менее 20 тысяч человек
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 509 546 886 человек, 6 218 018 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 984 914). На второй строчке — Индия (43 060 086), на третьей — Бразилия (30 349 463), на четвертой — Франция (28 494 054), на пятой — Великобритания (22 106 306).
Больше всего смертей зафиксировано в США (991 254). За ними следуют Бразилия (662 891), Индия (522 223), Россия (367 366, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 129).
- За последнюю неделю в мире коронавирус унес жизни менее 20 тысяч человек. Такой показатель зарегистрирован впервые с марта 2020 года. За прошедшие 7 дней в мире выявили более 4,2 млн заражений COVID-19, что примерно на 28% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Темпы распространения вируса значительно снизились в странах Азии.
- На прошлой неделе департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил, что 90% заражений COVID-19 в США — это два субварианта «стелс-омикрона» — BA.2.12 и BA.2.12.1. У обоих — дополнительные мутации в шиповидном белке, из-за чего они еще более заразные: распространяются соответственно на 30—90% быстрее. Отмечается, что линию BA.2.12 пока обнаружили в восьми странах, включая Канаду, Великобританию, Австралию и Израиль.
- Ведущий тайваньский производитель электроники и один из крупнейших подрядчиков Apple компания Foxconn закрыла два завода в китайском городе Куньшань из-за новой вспышки COVID-19. Ранее производство было развернуто на резервных фабриках, а основная продукция завода находится на зарубежных складах. Уровень запасов по-прежнему достаточен и влияние на бизнес компании ограничено, подчеркнули в компании.
- Рост числа смертей среди инфицированных коронавирусом наблюдается последние несколько дней в Шанхае, который уже почти месяц находится в полном локдауне. За последние сутки в мегаполисе умер 51 человек с положительным тестом на коронавирус, за день до этого власти докладывали еще о 39 умерших. В общей сложности с начала вспышки в Шанхае от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 138 человек. Среди них есть как полностью привитые, так и непривитые. Почти все умершие — люди в преклонном возрасте от 70 до 101 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым