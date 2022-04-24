МВД Франции: Макрон набирает 51,57% голосов после подсчета почти половины бюллетеней

После подсчета почти половины бюллетеней во втором туре президентских выборов во Франции 51,57% голосов набирает нынешний глава государства Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, другой кандидат на должность президента, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 48,43% голосов, сообщает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Избирательные участки в рамках второго тура президентских выборов во Франции открылись сегодня в 8:00, процедура голосования завершилась в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Как сообщают французские СМИ, у Макрона есть 57,6% голосов, у Ле Пен — 42,4%.

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» уже признала поражение в выборах, однако, как утверждает Ле Пен, это не мешает ей испытывать надежду. Она отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.



Макрон уже опередил соперницу еще в первом туре выборов (27,84% против 23,15%). Участие также принимали глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур и др.



Диана Жиленкова