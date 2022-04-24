Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Кандидат на пост президента Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение в выборах. По ее словам, это не мешает испытывать надежду.



Незадолго до этого Ле Пен заявила, что считает свой результат на выборах победой. Она добавила, что продолжит выполнять свои обязательства перед местным населением, передает «РИА Новости».

По данным французских СМИ, в настоящий момент во втором туре президентских выборов лидирует нынешниц глава государства Эммануэль Макрон, который набрал 57,6% голосов. У Ле Пен насчитывается 42,4% голосов. Действующий президент также опередил ее в первом туре выборов (27,84% против 23,15%).



Диана Жиленкова