В Татарстане шесть детских садов капитально отремонтируют за 139 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта в шести детских садах с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории. На эти цели предусмотрели 139 млн рублей из бюджета региона.

В списке указаны следующие объекты:

Детский сад «Волшебный замок»: Высокогорский район, село Усады, улица Советская, д. 50;

Детский сад комбинированного вида № 16 «Сказка»: Азнакаево, улица Лобачевского, д.1А;

Арский детский сад №8: Арск, улица Строителей, д.1;

Балтасинский детский сад №4 комбинированного вида: поселок Балтаси, улица Ленина, д.147Б;

Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида: Заинск, улица Энергетиков, д.13А;

Детский сад общеразвивающего вида №27: Лениногорск, улица Гагарина, д.27А.

Фото: Ринат Назметдинов

В перечень задач входят отделочные работы в спальнях, игровых комнатах, кабинетах персонала и коридорах, обеспечение охранно-пожарной сигнализации, водоснабжения и канализации, ремонт фасада и др. Срок выполнения работ — до 1 декабря этого года.

Заявки на участие принимаются до 4 мая. Подрядчика определят 6 мая.

Недавно Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии №18 в Приволжском районе Казани. На эти цели предусмотрели 220,4 млн рублей из бюджета республики.

Диана Жиленкова