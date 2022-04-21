На строительство дополнительного корпуса казанской гимназии №18 выделят 220,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии №18 в Приволжском районе Казани. Начальная цена договора — 220,4 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.



Необходимо провести общестроительные работы. В комплекс задач также входят установка окон и дверей, отопления, вентиляции, водопровода и канализации, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения и др. Срок завершения работ — до 30 ноября 2022 года.

Фото: Илья Репин

Заявки на участие принимаются до 28 апреля. Подрядчика определят 4 мая.



Строительство пристроя к гимназии №18 ведется на улице Кул Гали. Дополнительный корпус рассчитан на 300 человек, в нем появятся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая. Ожидается, что он откроется уже 1 сентября.

Недавно был объявлен тендер на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани. На эти цели предусмотрели 33,3 млн рублей. Подрядчика должны определить 28 апреля.

Диана Жиленкова