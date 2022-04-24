«Динамо-Ак Барс» уступило «Уралочке-НТМК»

Фото: «Динамо-Ак Барс»

Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило свердловской «Уралочке-НТМК» в первом матче полуфинальной серии женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:1 (27:25, 22:25, 25:20, 25:18) в пользу гостей.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, ответная игра состоится 27 апреля в Нижнем Тагиле.

В этом месяце казанский клуб обыграл «Динамо» из Краснодара в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женщин. Встреча завершилась со счетом 3:2. Также в апреле «Динамо-Ак Барс» обыграло красноярский «Енисей» со счетом 3:0.

Диана Жиленкова